राहुल गांधी को मिला नया पासपोर्ट, आज शाम अमेरिका के लिए होंगे रवाना, ये है उनका यात्रा प्लान

By भाषा | Published: May 29, 2023 07:26 AM

बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने राहुल गांधी को 10 वर्ष के बजाय तीन वर्ष के लिए सामान्य पासपोर्ट जारी किए जाने के वास्ते गत शुक्रवार को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया था। इसे भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की आपत्ति के बाद तीन साल के लिए जारी किया गया जो नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायतकर्ता हैं। राहुल गांधी इस मामले में आरोपी हैं।

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो