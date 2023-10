कतर: कोर्ट ने 8 पूर्व भारतीय जवानों को मौत की सजा सुनाई, विदेश मंत्रालय ने कहा- "हैरान करने वाले है यह फैसला"

Highlights कतर की एक कोर्ट ने भारत के पूर्व जवानों की मृत्युदंड की सजा सुनाई विदेश मंत्रालय ने अचंभित करने वाला बताया फैसला इसके साथ ही कतर में दूतावास से संपर्क कर विस्तृत आदेश की प्रति मांगी गई है

नई दिल्ली: आठ पूर्व भारतीय जवानों को कतर में कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। उनपर जासूसी का मामला चल रहा है। इसकी खबर मिलते ही विदेश मंत्रालय ने फैसले को अचंभित करने वाला करार दिया है। साथ ही कहा कि अभी मंत्रालय पूरे विस्तृत आदेश का इंतजार कर रहा है।

दूसरी तरफ ये भी कहा कि हम उन सभी के परिजन और कानूनी टीम के साथ संपर्क में हैं, जिन्हें सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही हम सभी कानूनी ऑप्शन पर नजर बनाए हुए हैं, जिसके जरिए उनकी सजा कम करवाई जा सके। हमें इसे प्राथमिकता देते हुए काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं और इसपर लगातार नजदीकी से ध्यान दे रहे हैं।

वहीं, ये भी बताया कि मंत्रालय अपने राजनियक और कानूनी सहायता की जरुरत पड़ने पर पेशकेश करेगा। हम फैसले को लेकर कतर अधिकारियों के समक्ष भी उठाएंगे।

Verdict in the case of 8 Indians detained in Qatar: We are deeply shocked by the verdict of death penalty and are awaiting the detailed judgement. We are in touch with the family members and the legal team, and we are exploring all legal options. We attach high importance to this… pic.twitter.com/l6yAg1GoJe