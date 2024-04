Priyanka Gandhi Vadra In Nainital: 'आप कब तक कांग्रेस को दोष देते रहेंगे', प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला

Highlights उत्तराखंड की चुनावी सभा में बीजेपी पर प्रियंका ने किया तीखा हमला प्रियंका ने कहा, 10 साल से हम सत्ता में नहीं है, फिर भी कांग्रेस को दोष देते रहेंगे प्रियंका ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया

Priyanka Gandhi Vadra In Nainital: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा शनिवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड दौरे पर थी। उन्होंने नैनीताल में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रियंका ने अपने संबोधन में बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में काबिज सरकार ने नया नारा दिया है अब की बार 400 पार। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री कब तक कांग्रेस पर आरोप लगाती रहेगी। जबकि, बीते 10 साल से हम सत्ता में नहीं हैं। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया।

#WATCH | Uttarakhand | Addressing a public rally at Ramnagar, in Nainital, Congress leader Priyanka Gandhi Vadra says, "For how long you'll keep blaming Congress. Congress is not in power for the last 10 years. For the last 10 years, they (BJP) have been in govt with a full… pic.twitter.com/dsEiOWx5Cg

अगर कुछ नहीं किया होता उत्तराखंड में आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे कौशल कैसे विकसित हो गए। चांद पर उतरा चंद्रयान, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें नहीं बनवाया होता तो क्या यह संभव था। उन्होंने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर कोई भ्रष्ट है केवल वह स्वच्छ हैं। वह जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं वह अगले दिन बीजेपी ज्वाइन कर स्वच्छ कैसे हो जाता है।

