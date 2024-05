प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी को बताया 'अहंकारी', प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े मामले को लेकर बोला हमला

Highlights कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने पीएम मोदी को 'अहंकारी' व्यक्ति कहा। प्रज्वल रेवन्ना अपने निर्वाचन क्षेत्र हासन में सैकड़ों स्पष्ट वीडियो सामने आने के बाद सेक्स स्कैंडल में फंस गए हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में उन्होंने इस मामले पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया था।

धुबरी: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने बुधवार को असम के धुबरी में एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जद (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को भारत छोड़ने से नहीं रोका। उन्होंने पीएम मोदी को 'अहंकारी' व्यक्ति भी कहा। उन्होंने कहा, "पीएम मोदी आम लोगों की वास्तविकता से बहुत दूर हैं। उन्हें उनके दुखों की कोई समझ नहीं है क्योंकि वह अहंकारी हो गए हैं।"

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना अपने निर्वाचन क्षेत्र हासन में सैकड़ों स्पष्ट वीडियो सामने आने के बाद सेक्स स्कैंडल में फंस गए हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया, ''पीएम मोदी ने उन्हें भारत छोड़ने से नहीं रोका।'' यह पहली बार नहीं था जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने सेक्स स्कैंडल को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला हो। इस हफ्ते की शुरुआत में उन्होंने इस मामले पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया था।

#WATCH | Dhubri, Assam: Congress National General Secretary Priyanka Gandhi Vadra says, "This govt is entirely focussed on its own interests...They are not bothered about the struggles of the public...Unemployment is the highest today. 70 crore people are unemployed..." pic.twitter.com/Fuwb0CClnd

उन्होंने कहा, "वह व्यक्ति (प्रज्वल रेवन्ना) जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा था, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने वोट मांगे थे, उस पर हजारों महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है। संख्याएं चौंका देने वाली हैं। मैं इस पर मोदी की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। मैं यह सुनने के लिए उत्सुक हूं कि केंद्रीय गृह मंत्री क्या कहते हैं।" आज प्रियंका गांधी वाद्रा ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित असम में माफिया राज है।

#WATCH | Dhubri, Assam: Congress National General Secretary Priyanka Gandhi Vadra says, "There is 'mafia raj' in Assam...There were serious charges against your CM when he was in the Congress party. As soon as he switched to BJP, all charges against him were washed off. BJP has… pic.twitter.com/IeqC4ASwSu