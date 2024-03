Patiala Lok Sabha Seat 2024: 'बीजेपी के साथ नई पारी बेहतर होगी', पटियाला सीट पर आप के बलबीर सिंह से होगी परनीत कौर की टक्कर!

Highlights परनीत कौर ने कहा कांग्रेस में पारी अच्छी रही भाजपा में पारी बेहतर होगी चुनाव लड़ने का फैसला बीजेपी करेगी

Lok Sabha Election 2024: पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालाय में कमल का फूल थाम लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैं पीएम मोदी के नेतृत्व में अपने निर्वाचन क्षेत्र अपने राज्य और देश के लिए काम करूंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी अच्छी पारी रही और मुझे उम्मीद है कि बीजेपी के साथ मेरी पारी बेहतर होगी।

#WATCH | Preneet Kaur, suspended Congress MP and wife of former Punjab CM Amarinder Singh, joins BJP in Delhi, today.



She says, "I will work for my constituency, my state and the country under the leadership of PM Modi. I had a good innings with the Congress party and I hope… pic.twitter.com/xRhlBTLrFQ — ANI (@ANI) March 14, 2024

हालांकि, लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि यह फैसला बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लेना है। यहां बताते चले कि परनीत कौर पंजाब की पटियाला लोकसभा सीट से चार बार सांसद का चुनाव जीत चुकी हैं। बीते साल उन्हें कांग्रेस ने पार्टी से निलंबित कर दिया था। पार्टी से निलंबन होने के बावजूद भी परनीत कौर ने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया था। लेकिन, 14 मार्च 2024 को वह आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गई।

पटियाला से स्वास्थ्य मंत्री मैदान में

पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर इस बार होने वाले चुनाव में पटियाला सीट फिर चर्चा में रहेगा। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। पार्टी ने इस सीट पर पंजाब सरकार में मौजूदा समय में स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका निभा रहे डॉ. बलबीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी से टिकट मिलने पर बलबीर सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया।

I am deeply thankful to my idol & political guru Arvind Kejriwal ji & to honourable CM Bhagwant Mann ji for entrusting me with the responsibility of contesting Lok Sabha election from Patiala. As a dedicated soldier of the party, it’s a privilege & an honour to carry high the… https://t.co/yVDaNtSsxN — Dr Balbir Singh (@AAPbalbir) March 14, 2024

उन्होंने लिखा कि मैं अपने आदर्श और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे पटियाला से लोकसभा चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी। पार्टी के एक समर्पित सिपाही के रूप में, देश के लिए इस कठिन समय में न्याय और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का झंडा बुलंद रखना एक विशेषाधिकार और सम्मान की बात है। मैं पार्टी नेतृत्व और पटियाला के लोगों को आश्वासन देता हूं कि मैं देश, राज्य और पार्टी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। पार्टी ने पटियाला के अलावा 8 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं।

बीजेपी की टिकट और आप-भाजपा में टक्कर

बीजेपी में शामिल हो चुकी परनीत कौर पार्टी पटियाला लोकसभा से टिकट दे सकती हैं। सूत्र बताते हैं कि लगभग उनका नाम तय है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में उनका नाम भी शामिल किया जाएगा।

