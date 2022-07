Presidential Election 2022: बीजेपी ने पोस्टर जारी कर ममता बनर्जी को बताया आदिवासी जन-जाति समुदाय की विरोधी

Highlights राष्ट्रपति चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी कर रही हैं यशवंत सिन्हा का समर्थन बीजेपी ने कहा- आदिवासी समाज के करीब आने में हिचकिचा रही हैं ममता बनर्जी

कोलकाता: राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन न करने को लेकर बीजेपी ने पोस्टर जारी कर सीएम ममता बनर्जी को आदिवासी जन-जाति समुदाय की विरोधी बताया है। बीजेपी ने पोस्टर में लिखा है बीजेपी ने एक आदिवासी जनजाति महिला को देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पदप्रार्थी के लिए मनोनीत करके देश के समस्त आदिवासी जनजाति संप्रदाय को सम्मानित किया है। यह आदिवासी जन-जाति, संप्रदाय के लिए गर्व का विषय है।



पोस्टर के दूसरे पैराग्राफ में लिखा गया है, ममता बनर्जी आदिवासी जन-जाति संप्रदाय की उम्मीदवार को समर्थन न करके अन्य प्रार्थी को समर्थन कर रही हैं एवं आदिवासी समाज के करीब आने में हिचकिचा रही हैं। यह भिन्नता थी, है और रहेगी।

West Bengal | Posters calling CM Mamata Banerjee "anti-tribal community" being put up by BJP in the state. The poster also shows NDA's Presidential candidate Droupadi Murmu and PM Narendra Modi.



