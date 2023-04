अमृतपाल सिंह की पत्नी को अमृतसर एयरपोर्ट से पुलिस ने हिरासत में लिया, लंदन जा रही थी किरणदीप कौर

Highlights अमृतपाल सिंह की पत्नी से इमीग्रेशन विभाग कर रहा पूछताछ पंजाब पुलिस ने श्री गुरु राम दास अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे किरणदीप कौर को रोका गया और फिर हिरासत में ले लिया गया किरणदीप कौर पंजाब से लंदन जाने की तैयारी में थी

अमृतसर: 'वारिस पंजाब डे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर को गुरुवार को पंजाब पुलिस ने एयरपोर्ट पर रोक लिया है। एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद किरणदीप कौर से इमीग्रेशन विभाग ने पूछताछ की और इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

बताया जा रहा है कि किरणदीप कौर अमृतसर के श्री गुरु राम दास अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे लंदन जाने वाली थी, इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

Amritpal Singh's wife Kirandeep Kaur was supposed to travel to Birmingham by Air India Flight scheduled at 2:30 pm. At 12:20 pm, she reported to the immigration counters and being an LOC subject the immigration has not permitted her to travel and detained her: Airport Sources