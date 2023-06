PM-PRANAM Scheme: 3.68 लाख करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी, जानें पीएम प्रणाम योजना क्या है?

Highlights योजना लागू करने की घोषणा की थी। 3,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी की बचत होगी। वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग और अन्य विकास कार्यों के लिये दिये जाएंगे।

PM-PRANAM Scheme: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को किसानों के लिए पीएम-प्रणाम योजना को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने 3,68,000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने तथा रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल घटाने के लिये राज्यों को प्रोत्साहित करने को लेकर बुधवार को नई योजना 'पीएम-प्रणाम' को मंजूरी दी।

राज्यों को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना पीएम प्रणाम शुरू की है। इसका मतलब पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना है।

#WATCH | Delhi: The cabinet has approved a total outlay of Rs 3.70 lakh crore for farmers; the package has different components that are focused on the well-being & economic betterment of farmers by promoting sustainable agriculture...: Union Minister Mansukh Mandaviya pic.twitter.com/rB9HwaOjXs