Video: वोट डालने जा रहे थे पीएम मोदी, तभी दिख गई 'देखने में असमर्थ बच्ची', पास जाकर मिलाया हाथ, देखिए

Highlights तीसरे चरण में गुजरात की 25 सीट पर मतदान हो रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी किया मतदान पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया जिसने सबका दिल छू लिया

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में गुजरात की सभी 25 सीट पर मतदान हो रहा है। लोग भारी संख्या में अपने घरों से निकल कर वोट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी मंगलवार को गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान मतदान के लिए जाते समय उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थे।

वोटिंग के लिए जाते समय पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया जिसने सबका दिल छू लिया। पीएम मोदी और अमित शाह पैदल जा रहे थे। इस दौरान भारी संख्या में लोग सड़क के दोनों किनारों पर खड़े थे। लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे और पीएम भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देखा कि एक लड़की जो देख नहीं सकतीं, वो भी सड़क किनारे खड़ी हैं। ये देखते ही पीएम मोदी तुरंत उनके पास गए और हाथ मिलाया। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी एसपीजी के लोग थोड़े परेशान हुए लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें शांत रहने को कहा।

The PM saw a visually challenged girl, went to her & talked with her.. He even asked the SPG guy to relax....



Such a heartwarming video ♥️ pic.twitter.com/kwnyJY9ExA