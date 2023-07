वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मिले पीएम मोदी, जानें ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने क्या कहा

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। आदरणीय मुरली मनोहर जोशी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। जोशी भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे चुके हैं। जोशी इस समय 89 वर्ष के हो गए हैं। जोशी कई बार भाजपा सांसद रह चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, "आदरणीय मुरली मनोहर जोशी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला। मेरे जैसे हर कार्यकर्ता को उनसे मिलने के बाद हमेशा एक नई ऊर्जा मिलती है।"

Prime Minister Narendra Modi meets veteran BJP leader Murli Manohar Joshi.



"Got guidance and blessings from respected Murli Manohar Joshi. Every worker like me always gets a new energy after meeting him" tweets PM Modi pic.twitter.com/QgMg3K6qn8