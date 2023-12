PM Narendra Modi in Ayodhya: अयोध्या में जय श्री राम, हर जगह उद्घोष..., पीएम मोदी पहुंचे, रोड शो में उमड़े लोग, देखें भावुक वीडियो

Highlights कई प्रमुख नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। नई अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रख सकते हैं।

PM Narendra Modi in Ayodhya: अयोध्या में जय श्री राम...। हर जगह उद्घोष..., प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ समेत कई प्रमुख नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

Prime Minister Narendra Modi arrives in Ayodhya; received by Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel and CM Yogi Adityanath



पीएम मोदी महर्षि वाल्मिकी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा अयोध्या धाम, पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और नई अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रख सकते हैं।

भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मोदी के स्वागत के लिए अयोध्या को फूलों, भित्ति चित्रों और स्तंभों से सजाया गया है। यहां के प्रमुख स्थानों पर मोदी की तस्वीरों वाले विशाल पोस्टर लगाए गए हैं जबकि पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन के बाहर भगवान राम की तस्वीरें लगाई गई हैं। मुख्य शहर से लगभग 15 किमी दूर स्थित हवाईअड्डे से लेकर रामपथ तक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

अयोध्या में शनिवार सुबह भगवान राम के भक्ति गीत सुनाई दिए जबकि कई मंदिरों में बजने वाली घंटियों और मंत्र उच्चारण की ध्वनि हवाओं में गूंज उठी। हवाई अड्डे से वह सीधे अयोध्या रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहां पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह हवाई अड्डे पर लौटेंगे और नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे।

उन्होंने बताया कि रैली में करीब डेढ़ लाख लोग भाग ले सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अयोध्या से रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने बयान में बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हवाई अड्डे से रेलवे स्टेशन तक के मार्ग पर स्थापित कुल 40 मंचों पर 1,400 से अधिक कलाकार लोक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।

सूत्रों ने पहले बताया था कि प्रधानमंत्री हवाई अड्डे से रेलवे स्टेशन तक यात्रा के दौरान रोड शो करेंगे और अयोध्या के लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। मोदी के अयोध्या में करीब तीन घंटे तक रहने की उम्मीद है।

