PM Modi Gujarat Visit: दो दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, राज्य को देंगे सौगात

Highlights नवनिर्मित अस्पताल के दौरे के बाद पीएम मोदी के एक कार्यक्रम को संबोधित करने की संभावना है। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

गांधीनगर/ राजकोट: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने गृह राज्य गुजरात की दो दिवसीय यात्रा शुरू कर रहे हैं, जहां वह राजकोट और गांधीनगर में कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उनके कार्यालय से एक बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी के दो दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत राजकोट के एक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के दौरे से होगी। वहीं, पीएम मोदी ने शनिवार सुबह ट्वीट करते हुए लिखा, "आज गुजरात में रहूंगा, जहां राजकोट और गांधीनगर में कार्यक्रमों में शिरकत करूंगा। इन कार्यक्रमों में स्वास्थ्य सेवा, सहकारिता और किसान कल्याण जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।"

I look forward to being among stalwarts of the cooperative sector at the 'Sahakar Se Samriddhi' programme in Gandhinagar at 4 PM. Gujarat’s cooperative sector has played a big role in the state’s progress.