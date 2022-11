पीएम मोदी देंगे युवाओं को बड़ा तोहफा, 22 नवंबर को रोजगार मेले में बांटेंगे 71 हजार नियुक्ति-पत्र

Highlights मंगलवार को पूरे देश में 45 स्थानों पर आयोजित होगा रोजगार मेला प्रधानमंत्री इन नव नियुक्तियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे पीएम मोदी सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरियंटेशन कोर्स कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल भी लॉन्च करेंगे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 नवंबर को युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी पूरे देश में 45 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेला के तहत लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री इन नव नियुक्तियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। कार्मिक मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है।

वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। इससे आगे रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और सीधे राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने की उम्मीद है। इससे पहले अक्टूबर में रोजगार मेले के तहत 75 हजार रंगरूटों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे।

गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर, पूरे देश में 45 स्थानों पर नए नियुक्तियों को नियुक्ति पत्र की भौतिक प्रतियां सौंपी जाएंगी। पूर्व में भरे गए पदों की श्रेणियों के अलावा, नई भर्तियों में शिक्षक, लेक्चरर्स, नर्स, नर्सिंग अधिकारी, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और अन्य तकनीकी और पैरामेडिकल पद शामिल होंगे।

Prime Minister Narendra Modi will distribute about 71,000 appointment letters to newly inducted recruits on November 22 under Rozgar Mela organised across India at 45 places: Ministry of Personnel



