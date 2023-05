"सेंगोल को छड़ी बनाकर आनंद भवन में रखा...आज मिल रहा उचित सम्मान", बोले पीएम मोदी, कांग्रेस ने उठाया सवाल

By भाषा | Published: May 28, 2023 07:19 AM

‘सेंगोल’ प्राप्त करने के बाद इस पर बोलते हुए पीएम मोदी कहा है कि “आज उस दौर की तस्वीरें हमें तमिल संस्कृति और आधुनिक लोकतंत्र के रूप में भारत की नियति के बीच गहरे भावनात्मक बंधन की याद दिला रही हैं। आज इतिहास के पन्नों से इस गहरे बंधन की गाथा जीवंत हो उठी है।”

फोटो सोर्स: ANI

