"अटकाना, लटकाना और भटकाने का युग गया" पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी, अपनी सरकार के लिए कही यह बात

Highlights अरुणाचल प्रदेश में आज पीएम मोदी ने पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। यही नहीं उन्होंने ईटानगर में 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ भी की है।

ईटानगर:अरुणाचल प्रदेश में आज पीएम मोदी ने पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए 2019 में नींव रखी गई थी जिसे बनाने में 645 करोड़ रुपए की लागत लगी है।

यही नहीं यहां पर ईटानगर में 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को पीएम मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस दौरान उन्होंने यहां संबोधन भी किया और उनकी सरकार द्वारा किए गए कामों को भी बताया है।

अरुणाचल प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने उनकी सरकार द्वारा किए गए कामों की तारीफ की। इस पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, "आप जानते हैं कि हम एक कार्य संस्कृति लेकर आए हैं, जहां जिन परियोजनाओं का हमने शिलान्यास किया है, उनका उद्घाटन करते हैं। अटकाना, लटकाना, भटकाना का युग चला गया है।"

You know that we have brought a work culture where we inaugurate the projects of which we have laid the foundation stone. The era of 'atkana, latkana, bhatkana' is gone: Prime Minister Narendra Modi in Itanagar, Arunachal Pradesh