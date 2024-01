PM Modi Mann Ki Baat: साल का पहले 'मन की बात' कार्यक्रम में पीएम मोदी का देश को संबोधन, कहा- "भारत का संविधान 'जीवित दस्तावेज'..."

PM Modi Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो शो मन की बात का 109वां संस्करण रविवार, 28 जनवरी को सुबह 11 बजे प्रसारित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा, "इस साल भारतीय संविधान के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के भी 75 साल पूरे हो रहे हैं...भारत का संविधान इतने गहन मंथन के बाद बना है कि इसे 'जीवित दस्तावेज' कहा जाता है।"

पीएम मोदी ने कहा, "यह बहुत दिलचस्प है कि तीसरे अध्याय की शुरुआत में इसके निर्माताओं ने संविधान में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की छवियों को स्थान दिया गया था। भगवान राम का शासन भी संविधान निर्माताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत था।"

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह ने देश के करोड़ों लोगों को एक साथ ला दिया। समान भावना, समान भक्ति, हर किसी के शब्दों में राम हैं, और राम सभी के दिलों में हैं।

