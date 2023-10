Gandhi Jayanti 2023: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, देखें वीडियो

नई दिल्ली: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। यह दिन अहिंसा और सविनय अवज्ञा के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है। गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित तमाम नेताओं ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

देखें किन नेताओं ने महात्मा गांधी को गांधी जयंती पर दी श्रद्धांजलि

#WATCH | Delhi: President Droupadi Murmu pays tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat on the occasion of #GandhiJayanti. pic.twitter.com/9puIJBJD0z — ANI (@ANI) October 2, 2023

#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi pays tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat on the occasion of #GandhiJayantipic.twitter.com/snfVr7x8bx — ANI (@ANI) October 2, 2023

#WATCH | Delhi: Vice President Jagdeep Dhankar pays tribute to former PM Lal Bahadur Shastri at Vijay Ghat on his birth anniversary. pic.twitter.com/kwGfovMQJb — ANI (@ANI) October 2, 2023

#WATCH | Delhi: Lok Sabha Speaker Om Birla pays tribute to former PM Lal Bahadur Shastri at Vijay Ghat on his birth anniversary. pic.twitter.com/EsJ52IEkpV — ANI (@ANI) October 2, 2023

#WATCH | Delhi LG VK Saxena pays tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat on the occasion of #GandhiJayantipic.twitter.com/LGbGZiZzy3 — ANI (@ANI) October 2, 2023

