PM Modi USA Visit: अमेरिकी दौरे के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, यात्रा से पहले ट्वीट कर कांग्रेस को कहा धन्यवाद

Highlights पीएम मोदी अपनी अमेरिकी यात्रा के लिए रवाना हो गए है। वे चार दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए यूएस गए हैं। इसके बाद वे यहां से मिस्र भी जाएंगे।

नई दिल्ली: पीएम मोदी अपने अमेरिकी यात्रा के लिए रवाना हो चुके है। वे चार दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए यूएस गए हैं। बता दें कि पीएम मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने उन्हें यहां आने का न्यौता दिया था जिसके लिए वह रवाना हो गए है।

यात्रा पर जाने से पहले पीएम ने एक ट्वीट भी किया है और यूएस कांग्रेस के सदस्यों को उनका स्वागत करने के लिए धन्यवाद भी दिया है। ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है कि "कांग्रेस के सदस्यों, विचारक और अन्य लोग मेरी आगामी यूएस यात्रा को लेकर अपना उत्साह साझा कर रहे हैं इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उन्होंने कहा इस तरह का उत्साह भारत-अमेरिका के संबंधो की गहराई की तरफ इशारा करता है।"

People from all walks of life including Members of Congress, thought leaders and others have been sharing their enthusiasm on my upcoming USA visit. I thank them for their kind words. Such diverse support underlines the depth of the India-USA relationship. https://t.co/lNXuQxtzJs