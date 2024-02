Shri Kalki Dham: 'भगवान श्री कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे' पीएम मोदी ने कहा, अच्छा हुआ मुझे कुछ दिया नहीं

Highlights संभल में कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी पीएम ने आगे कहा आज हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है शहरों में हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है

Shri Kalki Dham: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल में कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान पूजा की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बस भावना व्यक्त कर सकता हूं।

उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ यहां मुझे कुछ दिया नहीं, जमाना इतना बदल गया है कि आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते तो वीडियो निकल जाती सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हो जाती और फैसला आता कि भगवान श्री कृष्ण को भष्ट्राचार में कुछ दिया गया कि भगवान श्री कृष्ण भ्रष्ट्राचार कर रहे थे। इसलिए अच्छा किया आपने सिर्फ भावना व्यक्त की कुछ दिया नहीं।

पीएम ने आगे कहा कि आज एक ओर हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है तो दूसरी ओर शहरों में हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि समय का चक्र घूम चुका है, एक नया दौर आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।

इसलिए मैंने लाल किले से कहा था यही समय है सही समय है। आज उत्तर प्रदेश की धरती से भक्ति और अध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। आज एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। मुझे भव्य कल्कि धाम के शिलान्यास को सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्कि धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभरकर सामने आएगा।

आज पहली बार भारत उस मकाम पर है जहां हम अनुसरण नहीं कर रहे। उदाहरण पेश कर रहे हैं। आज पहली बार भारत को टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संभावनाओं के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है।

