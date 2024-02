PM Modi Jammu Visit Live Updates: 32000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण, पीएम मोदी बोले- बम, बंदूक, अपहरण और अलगाव से आगे निकले, देखें वीडियो

Highlights ‘‘यह मोदी का गारंटी है और यह जारी रहेगा।’’ अनुच्छेद 370 विकास लाने में मुख्य बाधा था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने निरस्त कर दिया।

PM Modi Jammu Visit Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारी बारिश के बीच जम्मू के एमए स्टेडियम हजारों की तादाद में एकत्र हुए लोगों के समक्ष प्रदेश में 32 हजार करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण कर भाजपा को इस बार 370 सीटों पर जीताने की अपील भी की है। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर में कभी कभी बंद और हड़ताल का सन्नाटा रहता था। लेकिन अब रातों में चहल-पहल दिखाई देती है। आज श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारामुल्ला के लिए ट्रेन चली है। वो दिन दूर नहीं जब देशवासी ट्रेन में बैठकर कश्मीर पहुंचेंगे। आज कश्मीर को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। अब जम्मू कश्मीर को दो वंदे भारत ट्रेन की सुविधा दी गई है। मोदी ने कहा कि प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार अनुच्छेद 370 की थी।

Article 370 has been abrogated and now, you should give 370 (seats) to BJP, and 400+ seats to the NDA in the upcoming elections.



I assure that no one will be left behind, and everyone will move forward, together.



