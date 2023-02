संसद में 'पठान' पर पीएम मोदी का आया बयान!, दशकों बाद श्रीनगर में थिएटर हाउसफुल चल रहे हैं, वीडियो पर शाहरुख के फैंस ने यूं किया रिएक्ट

Highlights पीएम मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए यह बात कही। पीएम ने कहा कि लोग टीवी में चमकने की कोशिश में लगे थे, उसी वक्त श्रीनगर में थिएटर हाउसफुल थे।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए भाषण का एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बुधवार को लोकसभा में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ''श्रीनगर में दशकों बाद थिएटर हाउसफुल चल रहे हैं।" शाहरुख खान के फैन्स इसे श्रीनगर में 'पठान' के हाउसफुल शो से जोड़कर देख रहे हैं। गौरतलब है, 25 जनवरी को 'पठान' के रिलीज के बाद श्रीनगर में लगातार 2 दिनों तक 14 में से 12 शो हाउसफुल चले थे।

दरअसल प्रधानमंत्री का ये बयान विपक्ष को लेकर था। पीएम मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए यह बात कही। पीएम ने कहा कि ''अध्यक्ष जी अखबारों में ये खबर भी आई थी... लोग टीवी में चमकने की कोशिश में लगे थे। लेकिन उसी समय श्रीनगर में दशकों बाद थिएटर हाउसफुल चल रहे हैं।'' गौरतलब है कि पठान के रिलीज के वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव में श्रीनगर में थे। देखें वीडियो-

After decades, the Theatres of Srinagar are going Housefull: PM #NarendraModi#ShahRukhKhan with #Pathaan has done unimaginable things. pic.twitter.com/7IlYCsMuJ4