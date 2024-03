PM Modi In Kalaburagi: 'कर्नाटक को अपना फैमिली एटीएम बना लिया', पीएम मोदी ने कहा, 'लोग परेशानियों से त्रस्त और कांग्रेस लूट में व्यस्त'

Highlights पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक को अपना फैमिली एटीएम बना लिया है कर्नाटक में जनता जाग चुकी है, आक्रोश और गुस्से से लाल है कर्नाटक ने लोकसभा के चुनाव में भाजपा को रिकॉर्ड सीटों पर जिताने का संकल्प ले लिया है

PM Modi In Kalaburagi: लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल दिल्ली के विज्ञान भवन में बज गया। सात चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। इधर, चुनावों की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम शनिवार को कर्नाटक के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि लोग परेशानियों से त्रस्त हैं, और कांग्रेस लूट में व्यस्त है। कोयले से कालिख दूर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस से करप्शन दूर नहीं हो सकता।

Wonderful to be in Karnataka. Speaking at a massive rally in Kalaburagi. Do watch.https://t.co/nE08dQn55E — Narendra Modi (@narendramodi) March 16, 2024

इन परिवारवादियों के लिए भ्रष्ट्राचार ही ऑक्सीजन है। बिना भ्रष्टाचार के ये लोग सियासत में सांस भी नहीं ले सकते। इन लोगों ने कर्नाटक को अपना फैमिली एटीएम बना लिया है। इसलिए कर्नाटक में जनता जाग चुकी है, आक्रोश और गुस्से से लाल है। इतने कम समय में ही जनता का मोहभंग हो जाना दिखाता है कि लोगों को कांग्रेस की सच्चाई का पता चल गया है।

#WATCH | During a public meeting in Karnataka, PM Modi says, "When we say that India is the mother of democracy, the whole world accepts it. The world has no objection but when Congress people hear this their stomach starts paining. These people go all over the world and defame… pic.twitter.com/HPnGnX34se — ANI (@ANI) March 16, 2024

कर्नाटक ने लोकसभा के चुनाव में भाजपा को रिकॉर्ड सीटों पर जिताने का संकल्प ले लिया है। आज पूरा कर्नाटक कह रहा है अबकी बार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लोग युवाओं से बड़े-बड़े वादे करके सरकार में बैठ गए। लेकिन आज ये उन्हीं युवाओं की स्कॉलरशिप रोक रहे हैं, स्कॉलरशिर में कटौती कर रहे हैं। ये कांग्रेस ही है जो नौजवानों का हक मारने का पाप कर रही है।

#WATCH | Kalaburagi, Karnataka: Prime Minister Narendra Modi says, "These people sat in the government after making big promises to the youth, but today they are stopping the scholarship of the same youth and cutting the scholarship. It is the Congress which It is committing the… pic.twitter.com/8Rc5HsAVgF — ANI (@ANI) March 16, 2024

कांग्रेस की लूट का हाल ये है कि छोटे-छोटे विकास कार्यों के लिए भी सरकार के पास पैसे ही नहीं है। क्या कोई सरकार ऐसे चल सकती है क्या। कर्नाटक में आप लोगों का कांग्रेस के लिए जो आक्रोश है वो मैं भलीभांति समझ सकता हूं। किसी सरकार से इतने कम समय में ही जनता का मोह भंग हो जाना ये दिखाता है कि लोगों को कांग्रेस की सच्चाई क्या है इसका पता चल गया है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "I can understand the anger that all of you have against Congress. It is such a party that no matter how many clothes they change, their activities won't change. Therefore, the people in Karnataka have been awakened...People have come… pic.twitter.com/gKb7x7Bs29 — ANI (@ANI) March 16, 2024

वो सुधरने के लिए तैयार ही नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कलबुर्गी का ये जनसैलाब और आप सबके चेहरों का ये उत्साह, कर्नाटक ने लोकसभा के चुनाव में भाजपा को रिकॉर्ड सीटों पर जिताने का संकल्प ले लिया है।

Web Title: PM Modi In Kalaburagi Live speech Live updates loksabha election 2024