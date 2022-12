स्मृति ईरानी ने कहा- पीएम मोदी ने खेल को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है, महिला हॉकी टीम को दी बधाई

Highlights स्मृति ईरानी ने महिला हॉकी टीम को दी बधाई। स्मृति ईरानी ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा पीएम मोदी ने खेल और खिलाड़ियों को दिया बढ़ावा।

नई दिल्ली: महिला हॉकी टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बधाई देते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार की जम कर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 'राष्ट्र ने देखा कि कैसे महिला हॉकी टीम ने एक बार फिर ख्याति पाई है।

देशभर में 1000 से अधिक 'खेलो इंडिया केंद्रों' की स्थापना करके पीएम मोदी ने खेल कौशल को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि 300 से अधिक खिलाड़ी अगले 8 वर्षों के लिए सालाना 5 लाख रुपये का लाभ उठा रहे हैं। केंद्र सरकार के इसी तरह के सहयोग के चलते आपने ओलंपिक में देखा होगा भारत का प्रदर्शन कितना बेहतरीन था और देश ने पहली बार एथलेटिक्स में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता और पैरालिंपिक में भी 19 पद जीत कर देश का सर गर्व से ऊंचा किया।

Nation saw how Women's Hockey team brought laurels once again. By establishing over 1000 Khelo India centres nationwide,PM has contributed to taking forward sporting skills.With TOPS,over 300 sportspersons availing benefits of Rs 5 Lakhs annually for next 8 yrs: Union Min S Irani pic.twitter.com/vWkRcSuTPP

गौरतलब है कि भारत ने एफआईएच महिला नेशन्स कप के फाइनल में स्पेन को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इसी के साथ भारत ने 2023-24 प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। गुरजीत कौर ने छठे मिनट में पेनल्टी कार्नर को गोल में बदला जो निर्णायक साबित हुआ। राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता ने 8 देशों के टूर्नामेंट में अपने अभियान का अंत लगातार पांच जीत के साथ किया।

बता दें यह महिला हॉकी टीम का टोक्यो ओलिंपिक के बाद दूसरा बड़ा अचीवमेंट है। टीम ने अगस्त महीने में खेले गए बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स-2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उससे पहले भारतीय महिला टीम उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए पिछले साल टोक्यो में खेले गए ओलिंपिक गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंची थी। हालांकि, वहां टीम को खाली हांथ ही लौटना पड़ा।

Are you done with @FIFA World cup??

Here comes the real proud moment 👍👌👏

Indian Women’s Hockey Team defeated Spain 1-0 in the Final to win the FIH Women’s Nations Cup 2022 in Valencia, Spain yesterday. While we were busy cheering for Argentina.

So proud of our Daughters👌👍🇳🇪 pic.twitter.com/JtRyJ6wwcs