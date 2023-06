पटनाः मांझी की पार्टी ‘हम’ ने लिया नीतीश सरकार से समर्थन वापस, बेटे सुमन के साथ दिल्ली रवाना, राहुल गांधी और बसपा नेताओं से करेंगे मुलाकात

Highlights जदयू ने पार्टी पर विलय के लिए दबाव डाला था। हम के सभी विधायक भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई।

पटनाः बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) ने सोमवार को नीतीश कुमार सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा की। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सोमवार की शाम राजभवन पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलकर महागठबंधन सरकार से समर्थन वापसी का पत्र सौंपा।

इस दौरान उनके साथ उनकी पार्टी के सभी विधायक भी मौजूद रहे। मांझी की पार्टी महागठबंधन से बाहर हो गई है। इसके बाद जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन आज ही दिल्ली रवाना हो गए। वहां पर पार्टी के लिए संभावनाएं तलाशेंगे।

#WATCH | We have handed over the letter to the Governor withdrawing support from Nitish Kumar-led government...In Delhi, we will try to meet leaders of various political parties including leaders of NDA: Jitan Ram Manjhi, Patna, Former Bihar CM & HAM leader, in Patna pic.twitter.com/IMLvAI7gmV — ANI (@ANI) June 19, 2023

राज्यपाल को समर्थन वापसी का पत्र सौंपने के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि आज वे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन दिल्ली जा रहे हैं, जहां वे पार्टी की रणनीतियों के तहत कई मुलाकातें करेंगे। इससे पहले आज हम पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन आज ही दिल्ली जाएंगे।

वहां पर पार्टी के लिए संभावनाएं तलाशेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने थर्ड फ्रंट में जाने की संभावना भी जताई है। उनका कहना है कि 3-4 दिनों में बड़ा फैसला हो सकता है। जीतन राम मांझी ने बताया कि वे नई दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ-साथ बसपा के बड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे।

#WATCH | "We will submit our letter of withdrawal of support to the Bihar government to the Governor. We have sought time from the Governor today evening," says Santosh Suman, President, Hindustani Awam Morcha. pic.twitter.com/4FdqlbBAgE — ANI (@ANI) June 19, 2023

साथ ही एनडीए के नेताओं से भी मुलाकातें और बातें हो सकती हैं। जीतन राम मांझी ने दूसरे दलों के नेताओं से मुलाकात से भी इनकार नहीं किया है। नीतीश कैबिनेट से इस्तीफे के बाद जीतन राम मांझी के बेटे और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन तय नहीं कर पा रहे हैं कि किधर जाना है।

दो दिन पहले पीएम मोदी का गुणगान किया। अब हम पार्टी थर्ड फ्रंट में भी संभावना तलाश रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का रुख एनडीए की तरफ है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी निकाय ने भविष्य की कार्रवाई पर निर्णय लेने के लिए सुमन को अधिकृत किया है।

We will submit our letter of withdrawal of support to Nitish Kumar government to the Governor today evening: Santosh Suman, President, Hindustani Awam Morcha



(file photo) pic.twitter.com/HW3oE8UIOH — ANI (@ANI) June 19, 2023

इसके बाद सुमन एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह विकल्प तलाशने के लिए दिल्ली जाएंगे और अगर भाजपा नीत गठबंधन उन्हें निमंत्रण देता है तो वह राष्ट्रीय जानतांत्रिक गठबंधन (राजग) के आमंत्रण पर विचार करने को तैयार हैं। उन्होंने तीसरे मोर्चे की स्थापना के लिए विकल्प खुला रखने की भी बात कही।

सुमन ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दिल्ली में होने वाली बैठक की अपुष्ट खबरों के बारे में पूछे गए सवालों को टाल दिया। बिहार विधानसभा में चार विधायकों वाला दल ‘हम’ पिछले साल महागठबंधन में उस समय शामिल हो गया था जब नीतीश कुमार ने भाजपा को छोड़ने का फैसला किया था।

