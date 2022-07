WB: ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी को ED ने किया गिरफ्तार, शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर मंत्री पर हुई है कार्रवाई

Highlights ईडी ने आज मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी बहुत पहले से चल रहे पूछताछ और कल हुए छापेमारी के आधार पर हुई है। ईडी द्वारा कल किए गए छापेमारी में पार्थ चटर्जी के करीबी के घर से 20 करोड़ रुपए मिले है।

SSC Corruption Case: ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने आज गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी शिक्षक भर्ती मामले को लेकर हुई छापेमारी और पूछताछ के आधार पर हुई है। इससे पहले पार्थ चटर्जी के एक करीबी अर्पिता के घर से ईडी को 20 करोड़ रुपए कैश मिले थे। ईडी ने अर्पिता को इससे पहले हिरासत में ले लिया था। आपको बता दें कि शुक्रवार 22 जुलाई को ईडी द्वारा यहां छापे मारी गई थी। यह छापेमारी अब तक जारी है।

#WATCH | Enforcement Directorate (ED) team arrests former West Bengal Education Minister, Partha Chatterjee from his residence in Kolkata. The team had been here since yesterday in connection with the SSC recruitment scam. pic.twitter.com/iGkfQNlF0X