Parliament No-Confidence Motion: सदन में एक ऐसे नेता हैं, जिन्हें 13 बार लॉन्च किया गया और 13 ही बार विफल रहे, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान अमित शाह ने क्यों लिया कलावती का नाम, देखें वीडियो

Highlights अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए लाया गया है। मैंने भी देखा जब वे बुंदेलखंड की महिला कलावती से मिलने गए थे। कलावती को घर, बिजली, गैस आदि देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है।

नई दिल्लीः लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नेकांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला किया। यूपीए का चरित्र अपनी सरकार बचाने के लिए भ्रष्टाचार करना है। यह अविश्वास प्रस्ताव देश में विपक्ष का असली चरित्र दिखाएगा। यह अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए लाया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस सदन में एक ऐसे नेता हैं जिन्हें 13 बार लॉन्च किया गया और 13 ही बार विफल रहे। उनका एक लॉन्च मैंने भी देखा जब वे बुंदेलखंड की महिला कलावती से मिलने गए थे। लेकिन उन्होंने कलावती के लिए क्या किया? कलावती को घर, बिजली, गैस आदि देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है।

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah on no-confidence motion debate in Lok Sabha



"There is not a no-confidence in the PM and this government in the country...This no-confidence motion has been brought only to create a delusion" pic.twitter.com/LEjkJI7ufi — ANI (@ANI) August 9, 2023

#WATCH | There is one member in this House who has been launched 13 times in politics. This member failed all 13 times. I have seen one launching when he went to meet a poor lady from Bundelkhand named Kalavati. But what did you do for her? House, ration, electricity were… pic.twitter.com/bvUpOA9CsS — ANI (@ANI) August 9, 2023

आजादी के बाद पीएम मोदी की सरकार ही ऐसी है जिसने सबसे ज्यादा लोगों का भरोसा जीता। पीएम मोदी जनता के बीच सबसे लोकप्रिय नेता हैं...पीएम मोदी देश की जनता के लिए अथक प्रयास करते हैं। वह बिना एक भी छुट्टी लिए दिन में लगातार 17 घंटे काम करते हैं। लोग उन पर भरोसा करते हैं।

#WATCH | We banned PFI in the country, and conducted raids at over 90 locations in the country. Cases regarding attacks on our missions in London, Ottawa and San Francisco handed over to NIA. 26/11 Tahawwur Hussain Rana will also soon face the judiciary in India: Union Home… pic.twitter.com/wGploMtTo7 — ANI (@ANI) August 9, 2023

हमने किसानों को जो दिया है वह मुफ्त नहीं है, बल्कि हमने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। वे (यूपीए) कहते रहते हैं कि वे किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। हम सिर्फ कर्ज माफ करने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने में विश्वास रखते हैं, जहां किसी को कर्ज लेना ही न पड़े।

#WATCH | We will talk to the youth of Kashmir valley, not Hurriyat, Jamiat and Pakistan, says Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha. pic.twitter.com/XW3oIjugIy — ANI (@ANI) August 9, 2023

पीएम मोदी सरकार ने कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए और वंशवाद एवं भ्रष्टाचार को खत्म किया। यूपीए का चरित्र सत्ता की रक्षा करना है, लेकिन एनडीए सिद्धांत की रक्षा के लिए लड़ता है। समझना होगा कि वे (UPA) जनधन योजना का विरोध क्यों कर रहे थे? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब केंद्र से 1 रुपया भेजा जाता है, तो लाभार्थी तक केवल 15 पैसे ही पहुंचते हैं... लेकिन आज, आज पूरी राशि गरीबों तक पहुंचती है।

Modi government has continuously worked to make Kashmir completely free from terrorism: Union Home Minister Amit Shah during #NoConfidenceMotion debate in Lok Sabha pic.twitter.com/YjzyTjldpC — ANI (@ANI) August 9, 2023

