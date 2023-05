पाकिस्तान उच्चायोग ने दिल्ली में अपने स्कूल का संचालन रोका, बताया यह कारण

पाकिस्तान उच्चायोग के प्रवक्ता ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा है कि ‘‘यह ध्यान देने योग्य है कि पाकिस्तान उच्चायोग स्कूल कभी भी आम जनता के लिए नहीं खोला गया था और इसे विशेष रूप से उच्चायोग के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए स्थापित किया गया था।’’

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)