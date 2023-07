चिदंबरम ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का किया अनुरोध, कहा- 'तटस्थ प्रशासन..'

Highlights पी चिदंबरम ने शुक्रवार को भाजपा गठबंधन के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार पर हमला बोला उन्होंने कहा कि कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन वांछनीय है उन्होंने कहा कि मणिपुर में मैतेई, कुकी और नागाओं को सभी द्वारा स्वीकृत कानूनी व्यवस्थाओं के तहत एक साथ रहना पड़ता है

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को भाजपा गठबंधन के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार पर हमला बोला और कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन वांछनीय है और हिंसा को रोकने के लिए मैती और कुकी समुदायों को सक्षम करने के लिए एक तटस्थ प्रशासन का आग्रह किया।

ट्वीट में कांग्रेस नेता ने कहा, "मणिपुर में मैतेई, कुकी और नागाओं को सभी द्वारा स्वीकृत कानूनी व्यवस्थाओं के तहत एक साथ रहना पड़ता है। प्रत्येक जातीय समूह को दूसरे समूह से शिकायतें होती हैं। भले ही कौन सही या गलत है, अंततः तीनों समूहों को प्रत्येक आदेश से बात करनी चाहिए और एक सामाजिक और राजनीतिक समझौते पर पहुंचना चाहिए।"

In Manipur, the Meiteis, the Kukis and the Nagas have to live together under whatever legal arrangements are accepted by all Each ethnic group has grievances against another group. Irrespective of who is right or wrong, eventually the three groups must talk to each order and…

चिदंबरम ने यह भी कहा कि हिंसा के कारण सभी पक्षों ने बहुमूल्य जान गंवाई है और सभी पक्षों को नुकसान हुआ है, इसलिए सभी वर्गों को दोषारोपण बंद करना चाहिए और हिंसा को रोकने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, "मेइतेई और कुकी को हिंसा रोकने और एक-दूसरे से बात करने में सक्षम बनाने के लिए एक तटस्थ प्रशासन होना चाहिए। यही कारण है कि मैंने अनुरोध किया है कि राष्ट्रपति शासन वांछनीय है।"

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए चिदंबरम ने कहा, "बीरेन सिंह से हर वर्ग का भरोसा उठ गया है. 3 मई के बाद वह 7 दिनों तक चुप रहे। उनका कहना है कि उन्हें 4 मई की घटना के बारे में तब पता चला जब वीडियो वायरल हो गया। इस सरकार को जाना चाहिए, अनुच्छेद 355 लागू होना चाहिए, परिणामस्वरूप, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए।"

#WATCH | Every section has lost confidence in Biren Singh. He was silent for 7 days after May 3. He says that he came to know about the May 4 incident only when the video became viral. This government must go, Article 355 must be applied, consequently, President's Rule should be… pic.twitter.com/bu5tgwli8n