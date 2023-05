मणिपुर हिंसा को लेकर चिदंबरम की कर्नाटक के मतदाताओं को नसीहत- 'डबल इंजन' की सरकार के झूठे वादों से रहें सावधान

Highlights चिदंबरम का बयान मणिपुर में आदिवासियों और बहुसंख्यक मेइती समुदाय के बीच हुई हिंसा के मद्देनजर आया है। हिंसा प्रभावित मणिपुर में संघर्ष को रोकने के लिए सेना और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए मतदान 10 मई को तो मतगणना 13 मई को होगी।

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने मणिपुर में हुई हिंसा का हवाला देते हुए शनिवार को कहा कि कर्नाटक के मतदाताओं को 'डबल इंजन' की सरकार के झूठे वादों से सावधान रहना चाहिए। चिदंबरम का यह बयान मणिपुर में आदिवासियों और बहुसंख्यक मेइती समुदाय के बीच हुई हिंसा के मद्देनजर आया है। इस संघर्ष में 9,000 से अधिक लोग अपने गांवों से विस्थापित हुए हैं।

हिंसा प्रभावित मणिपुर में संघर्ष को रोकने के लिए सेना और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। चिदंबरम ने ट्विटर पर कहा, "मणिपुर में 'डबल इंजन की सरकार' के परिणामों को देखिए। दोनों इंजन फेल हो गए हैं। आंतरिक कलह से राज्य सरकार टूट चुकी है। केंद्र सरकार के पास सभी मुद्दों के लिए खुशफहमी फैलाने वाले उपाय मौजूद हैं।"

Look at the consequences of the 'double engine sarkar' in Manipur



Both engines have failed. The state government is broken with internal dissensions. The central government has a trigger-happy solution to all issues



The result is that the divide between Meiteis and the tribal…