केंद्र अध्यादेश विवादः भाजपा ने कहा- केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा है, अध्यादेश संविधान के अनुरूप

Highlights अध्यादेश को लाने में, केंद्र सरकार ने दिल्ली के शासन के संबंध में इसे प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग किया हैः भाजपा भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि यह अध्यादेश संविधान और उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के अनुरूप है।

नई दिल्लीः भाजपा के अमित मालवीय ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र बनाम दिल्ली सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले को नहीं पढ़ा है। क्योंकि यह अध्यादेश संविधान और उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के अनुरूप है।

भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि दिल्ली के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पर इतनी ऊर्जा खर्च करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ा होता, तो उन्हें पता होता कि उक्त अध्यादेश, जिसे बाद में संसद द्वारा एक विधेयक के रूप में लाया जाना था, की उत्पत्ति संविधान पीठ (सीबी) के फैसले में ही हुई है। अमित मालवीय ने कहा कि इस अध्यादेश को लाने में, केंद्र सरकार ने दिल्ली के शासन के संबंध में इसे प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग किया है।

There is no reason for so much energy to be spent on the Ordinance brought in by the Central Govt with respect to Delhi.



Had Arvind Kejriwal read the Supreme Court judgement, he would have known that the said Ordinance, to be later taken up as a Bill by the Parliament has its…