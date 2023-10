महाराष्ट्र के नांदेड़ अस्पताल में 12 शिशुओं की मौत पर विपक्ष ने की एकनाथ शिंदे सरकार की आलोचना की, कही ये बात

Highlights महाराष्ट्र के नांदेड़ अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 12 शिशुओं सहित 24 मौतें हुई हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने इस घटना को पूर्ण लापरवाही के कारण हुई हत्या बताया। घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

मुंबई: शरद पवार और राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने महाराष्ट्र के नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में कई घंटों में 24 लोगों की मौत पर एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला बोला। वहीं, प्रियंका चतुर्वेदी ने इस घटना को पूर्ण लापरवाही के कारण हुई हत्या बताया। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, नांदेड़ के शंकरराव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से पिछले 24 घंटों में 12 शिशुओं सहित 24 मौतें हुई हैं।

एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। शरद पवार ने इस मामले पर ट्वीट कर लिखा, "नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 12 नवजात शिशुओं सहित 24 लोगों की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना सचमुच चौंकाने वाली है।" नांदेड़ के शंकरराव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दवाओं की कथित कमी के कारण यह घटना सामने आई।

ऐसी ही एक घटना को याद करते हुए जिसमें ठाणे नगर निगम के कलवा अस्पताल में 18 लोगों की मौत हो गई थी पवार ने कहा, "अभी दो महीने पहले ही ठाणे नगर निगम के कलवा अस्पताल में एक ही रात में 18 लोगों की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। हालांकि, इस घटना को गंभीरता से न लेने के कारण नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में ऐसी गंभीर घटना दोहराई गई। यह सरकारी तंत्र की विफलता को दर्शाता है।"

एनसीपी ने मासूम मरीजों की जान बचाने की जरूरत पर जोर देते हुए शिंदे सरकार से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने का भी आग्रह किया। पवार ने कहा, "कम से कम इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ठोस कदम उठाए जाएं ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और निर्दोष मरीजों की जान बचाई जा सके।"

This is shameful, please don’t call them deaths, this is murder due to absolute negligence on the part of the unconstitutional state government. They are so busy planning influencer events or foreign trips that they have forgotten their basic job is to serve the state. pic.twitter.com/zScvcjw0D4