ओडिशाः संबलपुर में हनुमान जयंती पर हिंसा, बाइक रैली पर पथराव, आगजनी; 43 गिरफ्तार, इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू

Highlights रैली में 1 हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। हिंसा के बाद संबलपुर में इंटरनेट सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। पुलिस ने 43 लोगों को हिरासत में लिया है।

संबलपुरः ओडिशा के संबलपुर शहर में हनुमान जयंती से पहले बाइक रैली के दौरान बुधवार को हुई हिंसा में कम से कम 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंसा के दौरान एक अस्थायी दुकान और कई दोपहिया वाहनों में आग लगा दी गई जबकि कई कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस ने 43 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं हिंसा के बाद संबलपुर में इंटरनेट सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। साथ ही सोशल मीडिया साइटों को ब्लॉक कर दिया गया है।

राज्य के गृह सचिव डीके सिंह द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि 15 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। गौरतलब है कि ओडिशा में हनुमान जयंती महा विशुवा संक्रांति पर मनाया जाता है जो इस साल 14 अप्रैल को होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, रैली में 1 हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए थे।

Odisha | A case has been registered and 40 people have been detained till now. Three police officials have got injured. Today a flag march will be conducted in the area. Patrolling will be done and a meeting will be also conducted to maintain law & order in the area. Force has… pic.twitter.com/q0rL2lIdur