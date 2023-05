ओडिशाः सीएम पटनायक मंत्रिमंडल में तीन पद खाली, बीजद विधायकों ने आम चुनाव से पहले मंत्री बनने के लिए जुगत लगानी शुरू की, इनको मिल सकता है मौका!

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 15, 2023 11:47 AM

बीजद नेता नवीन पटनायक मंत्रालय में संभावित फेरबदल की तारीख के बारे में नहीं बता सका, क्योंकि ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल अपने गृह राज्य हरियाणा के दौरे पर हैं और 22 मई को भुवनेश्वर लौटने वाले हैं।

ओडिशा मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 22 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन अब 19 मंत्री हैं।

