ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सोमवार को अपनी कैबिनेट में करेंगे फेरबदल

भुवनेश्वर: ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष और दो मंत्रियों के पद छोड़ने के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सोमवार को अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की तैयारी कर रहे हैं। एएनआई ने रविवार को इसकी जानकारी दी है।

न्यूज एजेंसी के अनुसार, 22 मई को भुवनेश्वर में लोक सेवा भवन का कन्वेंशन सेंटर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हाल ही में नियुक्त मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम सुबह 9.30 बजे शुरू होना है।

पटनायक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पांचवें कार्यकाल के दौरान दूसरी बार अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि नए मंत्री अपनी शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं, राज्यपाल गणेशी लाल, नामित प्रशासक, वर्तमान में अपने गृहनगर, हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, और उनके सोमवार को लौटने की उम्मीद है।

Odisha cabinet reshuffle to take place tomorrow. Oath-taking ceremony of the new ministers will be held at the Convention Centre of Lok Seva Bhavan in Bhubaneswar.