ODI World Cup 2023: 5 अक्टूबर से धूम-धमाका, जानें कौन खिलाड़ी कप्तान, यहां देखें सभी 10 देशों की टीम में कौन-कौन खिलाड़ी शामिल

Highlights सभी 10 टीमों ने आज अपने 15 खिलाड़ियों को अंतिम रूप दिया। आईसीसी एकदिवसीय विश्व कप 2023 अगले माह (5 अक्टूबर) से शुरू हो रहा है। टीमों का आना शुरू हो गया है।

ODI World Cup 2023: आईसीसी एकदिवसीय विश्व कप 2023 अगले माह (5 अक्टूबर) से शुरू हो रहा है। भारत में इस साल होने वाले आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए टीमों का आना शुरू हो गया है। सभी 10 टीमों ने आज अपने 15 खिलाड़ियों को अंतिम रूप दिया।

The #CWC23 warm-up fixtures get underway tomorrow 🤩



All the details 👇https://t.co/BIJ5WJKCDq