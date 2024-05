"बुलडोजर कहां चलाना है ये यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से सीखिए": इंडी गठबंधन से बोले पीएम मोदी, देखें वीडियो

Highlights अखिलेश यादव अपनी पूर्व सहयोगी बसपा प्रमुख मायावती को बुआ कहते हैं। पीएम मोदी ने दावा किया कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कांग्रेस की कथित योजना हकीकत बन सकती है। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें ममता बनर्जी के रूप में नई बुआ मिल गई है।

बाराबंकी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दावा किया कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सत्ता में आईं तो अयोध्या में राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएगी। इंडी गतबंधन के सहयोगियों पर तीखा कटाक्ष करते हुए उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ट्यूशन लेना चाहिए कि कहां बुलडोजर चलाना है।

बाराबंकी में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "अगर सपा और कांग्रेस सत्ता में आईं तो रामलला फिर तंबू में होंगे और राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। उन्हें योगी जी से ट्यूशन लेना चाहिए कि कहां बुलडोजर चलाना चाहिए और कहां नहीं।" पीएम मोदी ने आगे कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन देश की भलाई के लिए काम कर रहा है, जबकि दूसरी ओर इंडी गुट गड़बड़ी पैदा कर रहा है।

पीएम मोदी ने कहा, "जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, इंडी गठबंधन के सदस्य टूटने लगे हैं।" पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए लोकसभा चुनाव मैदान में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार तीन लोकसभा चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाएगी। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें ममता बनर्जी के रूप में नई बुआ मिल गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा, "समाजवादी युवराज (अखिलेश यादव) को नई बुआ (ममता बनर्जी) का आश्रय मिल गया है। ये नई बुआ बंगाल में हैं और इन आंटी ने इंडी गठबंधन से कहा है कि मैं आपका समर्थन करूंगी लेकिन बाहर से।" अखिलेश यादव अपनी पूर्व सहयोगी बसपा प्रमुख मायावती को बुआ कहते हैं।

पीएम मोदी ने दावा किया कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कांग्रेस की कथित योजना हकीकत बन सकती है।

#WATCH | In his address to a public meeting in Uttar Pradesh's Barabanki, PM Narendra Modi says, "...If SP and Congress come to power, Ram Lalla will be in a tent again and they will run a bulldozer on Ram temple. They should take tuition from Yogi ji, where to run a bulldozer… pic.twitter.com/rfhqN0XiXc