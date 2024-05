Swati Maliwal Assault Case: कैसे हुआ स्वाति मालीवाल पर हमला? दिल्ली पुलिस करेगी खुलासा, सीएम केजरीवाल के आवास के CCTV फुटेज की होगी जांच

Swati Maliwal Assault Case: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास में जांच का मन बना लिया है जहां पर कथित तौर पर स्वाति के साथ पिटाई का आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने उस कंपनी को पत्र लिखा है जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर सीसीटीवी लगाए हैं और उस घटना की फुटेज लेने के लिए कहा है जिसमें पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री के घर पर कथित तौर पर मारपीट की गई थी।

रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज की पुलिस जांच करेगी। केजरीवाल के घर के बाहर आठ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस की करीब 10 टीमें पूरे मामले की जांच कर रही हैं, जिनमें से चार टीमें आरोपी केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक विभव कुमार पंजाब में हैं।

सूत्रों ने बताया कि उत्तरी जिले की पुलिस टीमों और अन्य टीमों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सबसे पहले, पुलिस घटना की एक टाइमलाइन बनाएगी, जिसके बाद पुलिस उस दिन का पूरा क्रम स्थापित करेगी जब मालीवाल पर हमला किया गया था।

पुलिस इस बात की जांच करेगी कि 13 मई को मालीवाल किस समय मुख्यमंत्री आवास पहुंची थीं और सीएम हाउस के गेट पर उनसे मिलने वाले सभी लोगों के बयान भी दर्ज करेगी। जानकारी के मुताबिक, स्वाति मालीवाल 13 मई को सीएम हाउस के लिए कैब लेकर गई थीं। पुलिस कैब ड्राइवर का भी बयान दर्ज करेगी।

Delhi Police to scrutinise CCTV footage at Kejriwal's House to investigate Maliwal's assault complaint



Read @ANI Story | https://t.co/th98E3MoXT#DelhiPolice#CCTV#SwatiMaliwal#Kejriwalpic.twitter.com/9mdR1MHWsL