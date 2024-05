North East Delhi Lok Sabha Seat: 'संविधान की रक्षा के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा', नामांकन के बाद बोले कन्हैया कुमार

Highlights कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया कन्हैया कुमार का मुकाबला बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से है 2019 के लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी को 53.90 फीसदी वोट मिले थे

North East Delhi Lok Sabha Seat: दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर सोमवार को कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व जेएनयू छात्र नेता कन्हैया कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले कन्हैया कुमार ने अपने एक्स एकाउंट से पोस्ट किया।

Delhi: Congress candidate from North East Delhi Lok Sabha constituency, Kanhaiya Kumar performed hawan and took part in Sarvdharm prayers, ahead of his filing his nomination.



