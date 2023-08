विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से अस्वीकृत हुआ, मोदी सरकार की हुई जीत

Highlights मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकार जब वोटिंग की बारी आई तो विपक्ष सदन में मौजूद ही नहीं था विपक्ष प्रधानमंत्री के भाषण के बीच में ही सदन से वाकआउट कर गया

Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दलों के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जब वोटिंग की बारी आई तो विपक्ष सदन में मौजूद ही नहीं था। पीएम मोदी के भाषण के बाद अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया गया। विपक्ष की अनुपस्थिति में ये प्रस्ताव ध्वनि मत से अस्वीकृत हो गया।

