अपहरण के आरोपी कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर घिरी बिहार सरकार, नीतीश ने कहा- मुझे जानकारी नहीं

Highlights अपहरण के मामले में आरोपी हैं बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह कार्तिकेय सिंह मोकामा से राजद के एमएलसी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले से पल्ला झाड़ा

पटना: हाल ही में बिहार में नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। लेकिन अब बिहार के नए कानून मंत्री पर विवाद छिड़ गया है। राजद कोटे से एमएलसी कार्तिकेय सिंह को को मंत्री बनाया गया और उन्हें कानून मंत्रालय सौंपा गया। लेकिन बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह अपहरण के एक मामले में आरोपी हैं और उनके खिलाफ वारंट भी जारी है। भाजपा अब इस मामले में नई सरकार पर हमलावर है और जंगलराज के दोबारा वापस आने की बात कह रही है। वहीं नीतीश कुमार ने कहा है कि वह कार्तिकेय सिंह के आपराधिक इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते।

We expect Patna HC to take serious notice of this. I expect CM Nitish Kumar to show some courage. Kartikeya Singh should be sacked and strict action should be taken against him: BJP leader Ravi Shankar Prasad on Bihar law min Kartikeya Singh's allegedly outstanding arrest warrant pic.twitter.com/uwXvTXUJ3L