बिहार: अपनी ही पार्टी की विधायक पर भड़के नीतीश कुमार, कहा- जहां जाना चाहें जा सकती हैं

Highlights जदयू विधायक बीमा भारती ने दिखाए बागी तेवर पार्टी से इस्तीफा देने की धमकी दी नीतीश ने कहा, जहां जाना चाहें जा सकती हैं

पटना: बिहार में महागठबंधन की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। मंत्रिमंडल में जगह न मिलने के कारण नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ विधायक नाराज भी हैं। जदयू विधायक बीमा भारती ने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने पर अपनी नाराजगी खुलकर जताई है। बीमा भारती ने अपनी पार्टी की सहयोगी और पांच बार की विधायक लेशी सिंह को खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाए जाने पर कटाक्ष किया है।

बीमा भारती ने कहा, "मैं केवल जदयू विधायक लेशी सिंह को मंत्री बनाए जाने परेशान हूं। उन्हें हमेशा कैबिनेट में चुना जाता है। मुख्यमंत्री उनमें क्या देखते हैं? वह बार-बार अपने क्षेत्र की गलत घटनाओं में शामिल होती है, इससे पार्टी की बदनामी होती है। हमें क्यों नहीं सुना जाता है? क्या इसलिए कि हम पिछड़ी जाति से हैं?" जदयू विधायक बीमा भारती ने आगे कहा, "अगर उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया गया तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगी। अगर उनके खिलाफ मेरा आरोप गलत है तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगी।"

बीमा भारती के बगावती तेवर पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव से मिलने पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा कि बीमा भारती ने जो भी बयान दिया है वो बहुत गलत है और मुझे आश्चर्य है कि वह ऐसे बयान दे रही हैं।

नीतीश कुमार ने कहा, "मैं उनसे मिलूंगा और इस पर चर्चा करूंगा। उन्हें 2014 और 2019 में दो बार मंत्री बनाया जा चुका है,पार्टी ने उन्हें भी मौका दिया था। अगर वह नहीं मानीं तो वे जहां जाना चाहें वहां जा सकती हैं। कैबिनेट में सीमित जगह होती है और सभी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है।"

#WATCH | We've already given her (Leshi Singh) a post in our cabinet in 2013, 2014 & 2019. I'm shocked that she(Bima Bharti) has given such a statement, she was a minister in 2014 & 2019. I'll meet her & discuss about this: Bihar CM Nitish Kumar on JDU MLA Bima Bharti's statement pic.twitter.com/rGK0oVxsse