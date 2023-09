Nipah virus: केरल में निपाह वायरस से दो की मौत, मामलों की पुष्टि होने के बाद केंद्र ने विशेषज्ञों की टीम भेजी

Highlights केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस से दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई जहां एक व्यक्ति की मौत 11 सितंबर को हुई, वहीं दूसरे की मौत 30 अगस्त को हुई सरकार ने कहा- नौ साल के लड़के समेत दो और लोग निपाह वायरस से संक्रमित हैं

कोझिकोड: केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस से दो लोगों की मौत की पुष्टि होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को विशेषज्ञों की एक टीम केरल भेजी। जहां एक व्यक्ति की मौत 11 सितंबर को हुई, वहीं दूसरे की मौत 30 अगस्त को हुई। जिस व्यक्ति की सोमवार (11 सितंबर) को मृत्यु हो गई, उसका 9 वर्षीय बच्चा और 24 वर्षीय रिश्तेदार भी निपाह वायरस से संक्रमित पाए गए।

केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि पांच नमूने परीक्षण के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए थे। पांच में से तीन पॉजिटिव थे, जिनमें कल मरने वाला व्यक्ति भी शामिल है। इसके आधार पर राज्य मंत्री ने कहा कि 30 अगस्त को जिस पहले व्यक्ति की मौत हुई, वह भी वायरस से पॉजिटिव होगा। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का कहना है कि नौ साल के लड़के समेत दो और लोग निपाह वायरस से संक्रमित हैं।

केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "हम गहनता से संपर्क का पता लगा रहे हैं - उच्च जोखिम वाले संपर्क, कम जोखिम वाले संपर्क। हम सकारात्मक परीक्षण करने वाले लोगों के संपर्क में आए हर व्यक्ति का पता लगाएंगे।" कोझिकोड में दो मौतों के बाद केरल स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था।

