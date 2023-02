राजस्थान में 7 स्थानों पर एनआईए की छापेमारी, प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के ठीकानों पर कार्रवाई

Highlights राजस्थान में शनिवार को एनआईए की टीम सात अलग इलाकों पर छापेमारी की पीएफआई के सदस्यों के ठीकानों पर जांच एजेंसी ने की कार्रवाई जानकारी के मुताबिक, जांच टीम को कई संदिग्ध समान मिले हैं

जयपुर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर एक्शन जारी है। एनआईए द्वारा शनिवार को राजस्थान के करीब सात अलग-अलग ठीकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। पीएफआई साजिश मामले में कोटा जिले के तीन इलाकों सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी और जयपुर में एक-एक तलाशी ली गई।

इस स्थानों पर पीएफआई से जुड़े संदिग्धों के घरों और व्यावसायिक परिसरों को चिहिन्त किया गया, जहां छापेमारी की गई। इन संदिग्धों के खिलाफ पिछले साल 19 सितंबर 2022 को एनआईए द्वारा केज दर्ज कर लिया गया था। जिसेक तहत अब ये कार्रवाई की जा रही है।

NIA raids 7 locations in Rajasthan in Popular Front of India case



