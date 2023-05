आतंकवादी-ड्रग तस्करों और गैंगस्टर गठजोड़ पर NIA ने कसा शिकंजा, देश के 6 राज्यों से 100 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी

By अंजली चौहान | Published: May 17, 2023 09:29 AM

बुधवार, 17 मई को एनआईए देश भर में एनआईए छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी देश के छह राज्यों में 100 से अधिक जगहों पर की जा रही है।

फाइल फोटो