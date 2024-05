NewsClick UAPA Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने गवाह अमित चक्रवर्ती को रिहा करने का दिया आदेश

Highlights हाईकोर्ट ने सोमवार को न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती को रिहा करने का आदेश दिया न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले में रिहाई की मांग करने वाली चक्रवर्ती की याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया सरकारी गवाह बनने के बाद चक्रवर्ती ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली थी

NewsClick UAPA Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती को रिहा करने का आदेश दिया, जो पोर्टल पर चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के आरोपों के बाद दर्ज यूएपीए मामले में सरकारी गवाह बनने के बाद जमानत की मांग कर रहे थे। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले में अपनी रिहाई की मांग करने वाली चक्रवर्ती की याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया।

न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को विभिन्न स्थानों पर तलाशी के बाद पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। मामले में पुरकायस्थ न्यायिक हिरासत में हैं। सरकारी गवाह बनने के बाद चक्रवर्ती ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली थी।

03 अक्टूबर 2023 को दिल्ली पुलिस ने न्यूज़क्लिक से जुड़े प्रमुख पत्रकारों के आवासों पर छापेमारी की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कुल 46 संदिग्धों - 37 पुरुषों और 9 महिलाओं - से पूछताछ की गई और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को यूएपीए के तहत जब्त कर लिया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद संगठन जांच एजेंसी की जांच के दायरे में आ गया, जिसमें कहा गया था कि फर्म को कथित तौर पर अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम से पैसा मिला था, जिस पर चीन और उसके प्रचार के समर्थन में अभियान चलाने का आरोप है।

#BREAKING

⁰Delhi High Court orders release of NewsClick HR head Amit Chakraborty, who turned approver in the UAPA case.



The case was registered following allegations of the news portal receiving money for pro-China propaganda.#NewsClick#DelhiHighCourtpic.twitter.com/wknHMkkyfn