एनसीएफ 2022: राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा का हुआ अनावरण, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया लॉन्च

Highlights शिक्षामंत्री ने कहा- मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन्होंने नींव के चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के विकास में योगदान दिया है केंद्रीय मंत्री ने कहा - एनसीएफ 21वीं सदी के भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा फाउंडेशनल स्टेज के लिए एनसीएफ 2022 0 से 8 साल के बच्चों की शिक्षा के लिए है

नई दिल्ली: राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ 2022) को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च कर दिया है। एनसीएफ के साथ-साथ केन्द्रीय विद्यालय में बालवाटिका का भी गुरुवार को उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 तैयार की गई है। इसके अनुसार, पाठ्यक्रम में 4 क्षेत्र शामिल होंगे - स्कूली शिक्षा, प्रारंभिक बचपन और शिक्षा, टीचर एजुकेशन और वयस्क शिक्षा। इसका उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में काम करना है।

इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, एक बच्चे का समग्र विकास पहले 5 वर्षों में होता है। मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन्होंने नींव के चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के विकास में योगदान दिया है। यह हमारे युवाओं को 21वीं सदी की संज्ञानात्मक और भाषाई दक्षताओं से लैस करने में मदद करेगा।

उन्होंने कहा, स्कूली शिक्षा के आधारभूत चरण के लिए एनसीएफ 21वीं सदी के भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा। एनसीईआरटी इस एनसीएफ का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद भी करना चाहिए। यह वैश्विक नागरिकों के पोषण का मार्ग है जो मानवता की जिम्मेदारी लेंगे।

