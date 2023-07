कश्मीर घाटी के तीन जिलों में NIA की छापेमारी, आतंकवादी संगठनों की नई शाखाओं पर कार्रवाई की

Highlights राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कश्मीर घाटी में की छापेमारी बड़े पैमाने पर आपत्तिजनक डेटा वाले कई डिजिटल उपकरण जब्त किए आतंकवादी संगठनों की नई शाखाओं पर कार्रवाई की

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कश्मीर घाटी के तीन जिलों अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा में पांच स्थानों पर छापेमारी करके जम्मू-कश्मीर में सक्रिय प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों की नई शाखाओं पर एक बार फिर कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी ने बड़े पैमाने पर आपत्तिजनक डेटा वाले कई डिजिटल उपकरण जब्त किए।

मंगलवार, 11 जुलाई को जिन स्थानों पर छापेमारी की गई, वे कई प्रतिबंधित कश्मीरी आतंकवादी संगठनों की दोबारा शुरू की गई शाखाओं और सहयोगियों से जुड़े हाइब्रिड आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) के आवासीय परिसर थे। इन संगठनों से सहानुभूति रखने वालों और कार्यकर्ताओं के परिसरों पर भी छापे मारे गए।

The National Investigation Agency on Tuesday cracked down once again on the newly-floated offshoots of proscribed Pakistan-backed terrorist outfits operating in Jammu and Kashmir by conducting raids at five locations in the three districts of Anantnag, Shopian and Pulwama in the…