Narendra Modi In Surendranagar: 'रॉन्ग डिलिवरी वाली पार्टी है', कांग्रेस पर पीएम मोदी बोले

Narendra Modi In Surendranagar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को गुजरात के दौरे पर थे। पीएम मोदी ने सुरेंद्रनगर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से रॉन्ग डिलिवरी वाली पार्टी है। देश को आजादी दिलानी थी। लेकिन उन्होंने बंटवारा कर दिया। देश का विकास करना था, लेकिन जो भी था वह भी लूट लिया। गरीबों का पैसा, गरीबों को जाना चाहिए था, वह कांग्रेस के पास चला गया।

#WATCH | Gujarat: Addressing a public rally in Surendranagar, PM Modi says, "Congress has always been a wrong-delivery party. They were asked for Independence, but they got partition. They were supposed to give development but instead, they looted the country. The money of the… pic.twitter.com/U44GeOZgJG — ANI (@ANI) May 2, 2024

पीएम ने कहा कि अब वे एसटी, एससी, ओबीसी, आरक्षण चुराकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि देश आजाद हुआ तब से अब तक, सरकारी टेंडर देने की एक प्रक्रिया होती है। जो सही बोली लगाता है, जो अच्छी क्वालिटी का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, जिसके पास काम करने की क्षमता है, एक्सपर्टाइज है, संसाधन हैं। सारे पैरामीटर को देखते हुए ठेका मिलता है। जाति और धर्म के आधार पर ठेका नहीं मिलता है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखित में कहा है कि अब जो सरकारी टेंडर होंगे, उसमें भी मुसलमानों के लिए एक कोटा फिक्स कर दिया जाएगा।

Surendranagar, Gujarat: "Congress is working to divide the country to gain power. As long as Modi is alive, you will not be able to divide the country on the basis of religion," says PM Modi pic.twitter.com/0YuGCN07v1 — IANS (@ians_india) May 2, 2024

जब से मैंने एससी/एसटी/ओबीसी के खिलाफ कांग्रेस की सच्चाई को देश के सामने रखा है, कांग्रेस संतुलन खो चुकी है, कांग्रेस बौखला गई है, झूठ पर झूठ बोल रही है। हिंदू समाज को बांटने के लिए खेल ​खेला गया है। वे लोग रामभक्तों और शिवभक्तों में भेद करके लड़ाना चाहते हैं। हजारों-हजार साल से चली आ रही हमारी परंपराएं। वो परंपराएं जिन्हें मुगल भी तोड़ नहीं पाए, अब कांग्रेस उन्हें तोड़ना चाहती है। पीएम ने कहा कि तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस और कितना नीचे गिरेगी।

आज भारत आने के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियां में होड़ मची है। भारत आज आत्मनिर्भर बन रहा है। आतंकवादियों को भेजने वालों को पता है कि भारत आज घर में घुसकर मारता है।10 साल पहले, पूरी ​दुनिया, भारत को बोझ समझती थी, कहती थी- भारत खुद भी डुबेगा और हमें भी ले डुबेगा। कोई कहता था- ये तो कंगाल, कमजोर देश है। पड़ोसी आए दिन बम धमाके करते थे, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारते थे। बड़ी-बड़ी कंपनियां भारत आने का नाम तक नहीं लेती थी। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और ये सब आपके के एक वोट के कारण संभव हुआ है।

