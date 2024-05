Muslims Reservation: ओबीसी कोटे से मुसलमानों को आरक्षण!, राजद प्रमुख लालू यादव के बयान पर एनडीए ने किया पलटवार, आरोप का दौर जारी

Highlights लालू यादव ने कहा था कि देश के मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। लालू यादव ने कहा कि मंडल कमीशन को लागू किया था। आरक्षण हमेशा सामाजिक आधार पर होता है।

Muslims Reservation: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों के लिए आरक्षण को लेकर दिए गए अपने बयान से महज कुछ घंटों में अपनी बात से पलट गए। उन्होंने अब साफ कहा कि ओबीसी कोटे से मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। दरअसल, तीसरे चरण के मतदान से पहले राजद प्रमुख ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि भाजपा वाले जंगलराज की बात कहकर लोगों को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भाजपा के लोगों में हार का डर कुछ इस कदर है कि लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये लोग देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं।

इस दौरान लालू यादव ने कहा था कि देश के मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। अब लालू यादव ने कहा कि उन्होंने ही मंडल कमीशन को लागू किया था। उन्होंने कहा कि आरक्षण कभी भी धर्म आधारित नहीं होता, आरक्षण हमेशा सामाजिक आधार पर होता है। लालू यादव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया था।

लालू यादव ने तीसरे चरण के मतदान पर कहा कि हमें ऐसी रिपोर्ट मिल रही है कि तीसरे चरण में हमारे गठबंधन को काफी मत मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करने के लिए 400 से अधिक सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग 200 भी पार नहीं करेंगे। लालू यादव के इस बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया था।

भाजपा ने इसे मुद्दा बनाकर हमला करना शुरू दिया था। जानकारों की मानें तो मुस्लिम समाज के कई कद्दावर नेताओं ने राजद से दूरी बना ली है। इसी के कारण लालू यादव ने खुलकर मुस्लिम आरक्षण की वकालत की थी। इससे वह अपने कोर वोटबैंक को जोड़े रखना चाहते थे।

हालांकि, इसमें एक बड़ा संकट यह भी था कि मुसलमानों को आरक्षण ओबीसी कोटे से ही दिए जाने की बात हो रही है। अगर मुसलमानों को आरक्षण दिया गया तो जाहिर सी बात है कि ओबीसी का कोटा कटेगा। इससे गैर यादव ओबीसी वोटर राजद से दूरी बना सकता है। यही वजह है कि लालू अपनी बात से पलट गए हैं।

बिहार में तीसरे चरण के जारी मतदान के बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह लोगों को भड़का रहे हैं। भाजपा वाले डर गये हैं, लिहाजा वे लोगों को सिर्फ भड़का रहे हैं। भाजपा वाले संविधान को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन भाजपा को अब जनता समझ चुकी है।

उन्होंने दावा किया कि तीसरे चरण में भी महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग हो रही है। पत्रकारों के द्वारा आरक्षण को लेकर पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए लालू यादव ने मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। बूथों पर लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही है।

हमारे पक्ष में मतदान हो रहा है। एनडीए के ऊपर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 400 पार नहीं वो पार ही हो गए हैं। यह पूछे जाने पर कि अमित शाह जब बिहार आते हैं तो जंगलराज की बात कहते हैं। इसपर लालू यादव ने कहा कि वो लोगों को भड़का रहे हैं।

लालू यादव से सवाल किया गया कि पीएम मोदी जब बिहार आते हैं तो कहते हैं कि लालू यादव-कांग्रेस धर्म आधारित आरक्षण लागू कर देंगे। जिसका जवाब देते हुए लालू यादव ने कहा कि वो आरक्षण के पक्षधर हैं न? वो लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो डरे हुए हैं। इतना डर गए हैं कि लोगों को वो भड़का रहे हैं।

