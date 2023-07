Monsoon Update: इस तारीख से मॉनसून के कमजोर होने की संभावना है, बाढ़, भारी बारिश के मिलेगी निजात

Highlights 4 अगस्त से मानसून का कमजोर दौर शुरू होने की उम्मीद जता रही है मौसम की स्थिति में अपेक्षित राहत के साथ, प्रभावित शहरों में सामान्य जीवन पटरी पर लौटने की उम्मीद है लेकिन अल नीनो की जटिलताओं को लेकर चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं

Monsoon Update: मॉनसून 2023 ने कई राज्यों में कहर बरपाया है और कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे जान-माल पर भारी असर पड़ा है। लेकिन, स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है क्योंकि स्काईमेटवेदर के अनुसार अगस्त में मानसून के कमजोर चरण में प्रवेश करने की संभावना है और अल नीनो घटना भी इसकी छाया डाल सकती है। मौसम पर नजर रखने वाली वेबसाइट 4 अगस्त से मानसून का कमजोर दौर शुरू होने की उम्मीद जता रही है।

अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना को संदर्भित करता है जो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के औसत से अधिक गर्म तापमान की विशेषता है। स्काईमेटवेदर की रिपोर्ट बताती है कि पिछले चार हफ्तों में भूमध्य रेखा के आसपास समुद्र की सतह पर तापमान सामान्य से अधिक रहा है। यह प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भागों में विशेष रूप से सच है। इक्वाडोर और पेरू के पास समुद्र की सतह का तापमान तेजी से बढ़ रहा है।

इसमें कहा गया है कि जुलाई 2023 के दौरान, मध्य-पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में अल नीनो की स्थिति कमजोर थी, लेकिन अब तुलनात्मक रूप से मजबूत हो रही है और इसे कमजोर से मध्यम अल नीनो के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है।

पिछले कुछ हफ्तों में भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि बारिश से संबंधित घटनाओं में 180 से अधिक लोगों की जान चली गई है। राज्य में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में हजारों लोग विस्थापित हुए और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई।

